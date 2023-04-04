Haber Giriş: 4 Nisan 2023 Salı 17:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Burdur'da kaza: 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı
[Fotograf: AA]
Burdur'da otomobilin ağaca çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Güngör Yılmaz'ın kullandığı otomobil, Burdur-Antalya kara yolu NATO Kavşağı yakınında kontrolden çıkarak refüjdeki ağaca çarptı.
Kazada sürücü ile araçtaki Hilmiye Yılmaz, Gülsüm Ünet ve İsmail Ünet yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Burdur Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Hilmiye Yılmaz müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Diğer yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Etiketler: Burdur Trafik Kazası
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