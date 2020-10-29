Kuzfındık köyünde bir evde çıkan yangın kısa sürede etrafa yayılmıştı. 2 saat süren yangında çok sayıda ev ve ahır küle dönmüştü. İtfaiye ekiplerinin kontrol altına aldığı yangın sonrası köyde hasar tespit çalışması yapıldı. Köyde 12 konut, 12 ahır ve 12 samanlığın ağır, 6 konut, odunluk ve ahırın ise hafif hasarlı olduğu belirlendi.

Yangından etkilenenler için tüm imkanlar seferber edildi. İlk gece çadırlar kurulmuştu. Dün gece ise köye konteynerler yerleştirildi.

Yangınla ilgili açıklama yapan Bolu Valisi Ahmet Ümit, "Kızılay sıcak yemek ikram etmek için hazır. Arzu edenlere ikram ediyor. AFAD köyde bürokratik çalışmaları yaptı ve yapmaya devam ediyor. Vatandaşlarımızın yangını en az hasarla yangını atlatabilmelerini sağlamak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz" dedi.

Evlerini kaybedenlerin günlük ihtiyaçları için nakdi yardım da yapıldı. Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

