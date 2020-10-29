Arama motoru Google'a girenler, açılış sayfasında Cumhuriyet'in ilan edilği Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yer aldığı özel logo ile "Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun" yazısıyla karşılaştı.

Doodle tıklandığında kullanıcılar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili bilgi ve haberlerin yer aldığı sayfaya yönlendiriliyor.

Doodle uygulamaları, dünya ülkeleri için önemli gün ve tatillere, kültürel olaylara ve tarihte yer alan önemli kişilere yer vererek dikkat çekmeyi amaçlıyor. İnternet kullanıcıları, özel tasarımlı logonun üstüne tıklayarak, o güne, kişiye ya da konuya ilişkin ayrıntılı bilgiye erişebiliyor.