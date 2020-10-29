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Patara yakınında hortum heyecanı
[Fotoğraf: TRT Haber]
Antalya'nın Kaş ilçesindeki Patara Antik Kenti yakınlarında sabah saatlerinde deniz üzerinde hortum oluştu.
Dünyaca ünlü Patara Plajı'nın hemen açıklarında oluşan hortum heyecan yarattı. Denizden gök yüzüne kadar yükselen hortum, bir kaç dakika suyun üzerinde ilerledi. Hortum antik kentteki tarihi yapılara ulaşmadan etkisini yitirerek gözden kayboldu.
Etiketler: MeteorolojiSon Güncelleme: 29 Ekim 2020 Perşembe 12:01
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