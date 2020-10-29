Haber Giriş: Kaynak: AA
Çeşme açıklarında 36 sığınmacı kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
İzmir'in Çeşme ilçesinde Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 36 sığınmacı kurtarıldı.
Altınkum açıklarında sığınmacıların olduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik Komutanlığı bot ekibi, Yunanistan sahil güvenlik unsurlarının geri ittiği 2 can salına müdahale etti.
Can salları içindeki 36 sığınmacı karaya çıkarıldı.
İşlemleri tamamlanan yabancı uyruklular, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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