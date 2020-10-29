Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Saymakla bitmedi: 14 kişilik minibüsten 36 yolcu çıktı
[Fotoğraf: TRT Haber]
Adana’da koronavirüs salgını nedeniyle denetim yapan trafik polisleri 14 kişilik minibüste 37 kişi ile karşılaştı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri Karataş Bulvarı'nda uygulama yaptı.
Polisin durdurduğu Abdullah Ertem yönetimdeki minibüste 14 yolcu olması gerekirken çok sayıda yolcu olduğu görüldü. Yolcular tek tek minibüsten indirilerek sayıldı.
Minibüste 36 yolcunun bulunduğu belirlendi. Minibüsün koltuklarının daha fazla yolcu taşınabilmesi için söküldüğü de tespit edildi.
Araç 60 gün trafikten men edilirken sürücüye de 6 bin 806 lira para cezası verildi.
Etiketler: KoronavirüsSon Güncelleme: 29 Ekim 2020 Perşembe 12:40
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