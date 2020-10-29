İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, ilçede bir bebek cesedinin bulunmasının ardından çalışmasını çok yönlü sürdürüyor.

Operasyon kapsamında S.B'nin de yakalanmasıyla gözaltı sayısı 3'e çıktı. Emniyetteki işlemlerinin ardından S.B. ile daha önce gözaltına alınan Emine Ö. ile İbrahim A. adliyeye sevk edildi.

Yürütülen çalışmayla ilgili ayrıntılar da ortaya çıkmaya başladı.

Polis, şüphelileri yakalamak için titiz bir çalışma yürüttü. Bölgede bulunan yüzlerce güvenlik kamera görüntüsü ve MOBESE kayıtlarını inceleyen ekipler, şüpheli hareketlerde bulunan motosikletteki bir kadın ile erkeği fark etti.

Şüpheli kadının, bebekle motosikletteki görüntüsü güvenlik kamerasında

Motosikleti kullanan kişinin İbrahim A. olduğunu belirleyen ekipler, harekete geçti.

İbrahim A. ile o gün motosiklette bulunan Emine Ö, gözaltına alındı.

Emine Ö'nün emniyetteki ifadesinde bebeği kendisinin bıraktığını itiraf ettiği öğrenildi. Üç çocuk annesi şüpheli kadının ifadesinde, evinde doğum yaptığını, maddi durumu olmadığı için de bebeği inşaat alanına bıraktığını söylediği bildirildi.

Öte yandan, güvenlik kamerası görüntülerinde, Emine Ö'nün bebeği motosikletle olay yerine götürme anı yer alıyor.

Merkez Mahallesi Damla Sokak'taki inşaatta 5 Ekim'de çalışan işçilerden biri, duvar kalıplarını almaya gittiğinde malzemelerin üzerindeki çantada, hareketsiz duran bebekle karşılaşmıştı. Bölgeye gelen 112 Acil Servis ekibi, bir günlük olduğu tahmin edilen bebeğin hayatını kaybettiğini belirlemişti.

Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler dün, bebeğin annesi Emine Ö. ile İbrahim A'yı gözaltına almıştı.