Muğla'nın Bodrum ilçesi Karaada açıklarında 3 can salındaki 83 düzensiz göçmeni, Sahil Güvenlik ekibi fark etti. Aralarında kadın ve çocukların da olduğu düzenziç göçmenler Sahil Güvenlik botuyla karaya çıkarıldı.

Marmaris açıklarında da Sahil Güvenlik ekipleri akıntıyla sürüklenen 3 can salı tespit etti. Salların içinde 23 sığınmacı ile 19 Türk vatandaşı vardı.

Yunan Sahil Güvenliği'nce Türk kara sularına geri itildiği belirlenen sığınmacılar, İl Göç İdaresine teslim edildi.

Ülkeyi yasa dışı yollardan terk etmeye çalıştığı belirlenen 19 kişi hakkında ise yasal işlem başlatıldı. Bu kişilerden bazılarının çeşitli suçlardan arama kaydı olduğu belirlendi.

Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında da lastik botla yurt dışına gitmeye çalışan 30 düzensiz göçmen yakalandı. Yabancı uyruklu kişiler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.