Haber Giriş: 11 Nisan 2022 Pazartesi 12:24Son Güncelleme: Kaynak: AA-DHA
Bolu'da sis ve sağanak: Görüş mesafesi 10 metre
[Fotoğraf: DHA]
Bolu Dağı'nın D-100 yolu geçişinde sis ve sağanak etkili oldu. Sis nedeniyle görüş uzaklığı, yer yer 10 metreye kadar düştü. Yoğun sis sürücüleri de olumsuz etkiledi.
Yolun Bolu kesiminde yer alan Dağkent, Yumrukaya, Abant kavşağı, Seymenler ile Düzce bölümündeki Bakacak, Karanlıkdere ve Bıçkıyanı mevkilerinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü.
Ulaşımı olumsuz etkileyen sis nedeniyle sürücüler araçlarının dörtlülerini açarak ilerledi.
[Fotoğraf: AA]
Karayolları ekipleri sürücüleri güzergahta etkili olan sise karşı ışıklı tabelalar ve sis lambaları ile uyardı.
[Fotoğraf: AA]
Trafik ekiplerinden sürücülere uyarı
Bölgede görev yapan trafik ekipleri sürücülerden herhangi bir kazaya neden olmamak için yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamalarını istedi.
Öte yandan sis, Bolu kent merkezinde de yer yer etkili oldu.
[Fotoğraf: DHA]
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