Haber Giriş: 11 Nisan 2022 Pazartesi 12:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yunanistan'a kaçmaya çalışan PKK şüphelisi gözaltına alındı
Edirne'de, Yunanistan'a kaçarken yakalanan terör örgütü PKK zanlısı sınırda gözaltına alındı.
Güvenlik güçleri, 1. derece askeri yasak bölgede operasyon düzenledi.
Operasyonda, Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK şüphelisi İ.D. yakalandı.
Etiketler: Edirne Yunanistan PKK/KCK Terörle Mücadele
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