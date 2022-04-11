Haber Giriş: 11 Nisan 2022 Pazartesi 12:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sivas'ta heyelan yolun kapanmasına neden oldu
[Fotoğraf: AA]
Sivas'ta havaların ısınması sonucu karlar eriyerek heyelana neden oldu. Toprak kayması, iki köy arasında ulaşımı sağlayan yolu trafiğe kapattı. Ekipler yolun yeniden açılması için çalışma başlattı.
İl merkezine 65 kilometre uzaklıktaki Asarcık ve Kurtlapa köyleri arasındaki yolda heyelan meydana geldi.
Yamaçlardaki karların erimesi nedeniyle oluşan heyelan, iki köy arasında ulaşımı sağlayan stabilize yolu ortadan ikiye böldü.
[Fotoğraf: AA]
Bilgi verilmesi üzerine bölgeye İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi.
Çok sayıda iş makinesi bölgede toprak dolgu çalışması başlattı.
Köylere ulaşım alternatif yollardan sağlanıyor.
[Fotoğraf: AA]
Son Haberler
- 12:40
- 12:36
- 12:30
- 12:19
- 12:09
Sıradaki Haber
81 ilde huzur ve güven uygulaması: Aranan 506 kişi yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz