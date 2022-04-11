Diyarbakır'da bir şirketin müşteri hizmetleri temsilcisine hakaret ettiği iddiasıyla hakkında soruşturma açılan şüphelinin, sahipsiz hayvanlara mama vermeyi kabul etmesi sonucu dosyada uzlaşmaya gidildi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosuna geçen yıl mahkemeler ve savcılıktan 4 bin 613, bu yılın ilk 3 ayında ise 1346 dosya geldi.

Uzlaştırmacıya verilen 5 bin 959 dosyadan 2 bin 600'ü olumlu, 1835'i ise olumsuz sonuçlanırken, birçok dosyanın da uzlaşma işlemleri devam ediyor. Olumsuz sonuçlananların dosyaların büyük kısmının da bazı taraflara ulaşılamamasından kaynaklandığı öğrenildi.

Bu dosyalardan birinde de sahipsiz hayvanlara mama verilmesiyle uzlaşma sağlandı.

M.K'nin, 22 Eylül 2019'da bir işlemi için müşteri hizmeti temsilcisi M.S.T. ile yaptığı görüşmede, hakarette bulunduğu iddia edildi.

M.S.T'nin şikayeti üzerine şüpheli M.K. hakkında "hakaret" suçundan soruşturma başlatılırken, taraflar ifadelerinde uzlaşmayı kabul etti.

Sahipsiz hayvanlara 75 kilogram mama vermesi şartı

Bunun üzerine Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosundan bir savcı tarafından görevlendirilen uzlaştırmacı, şüpheli ve müşteki ile görüştü.

Hakarete uğradığını savunan M.S.T. ile sahipsiz hayvanlara 75 kilogram mama vermesi şartını kabul eden M.K. arasında anlaşma sağlandı.

Uzlaşma ile M.K, sahipsiz hayvanlara 15 kilogram olan 5 paket mamayı verme koşuluyla "hakaret" suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmaktan kurtuldu.

Diyarbakır Barosu Hayvan Hakları Merkezi Genel Sekreteri avukat Serhat Kayaoğlu, merkez üyelerinin gönüllü olarak bulundukları semtlerde sahipsiz hayvanlara mama dağıttığını belirterek, sahipsiz hayvanlara karşı herkesin bakım ve sorumluluklarının bulunduğunu söyledi.

Sokaktaki sahipsiz hayvanların beslenmelerinin önemine değinen Kayaoğlu, "Hayvanları beslemezsek sokakta aç kalacaklar." dedi.

İnsanlar arasında yaşanan uyuşmazlıklarda daha çok karşı taraftan kişisel taleplerde bulunduklarını aktaran Kayaoğlu, şunları kaydetti:

"Tazminat ve para istiyorlar. Duyarlı ve hayvanları dert edinen kişilerin, sahipsiz hayvanlar için talepte bulunmaları bizleri çok mutlu etti. Bu davranışların artması taraftarıyız. Bu tarz davranışlar artarsa sahipsiz hayvanlar daha fazla beslenecek. Kişisel isteklerden ziyade topluma ve kamuya fayda sağlayabilecek eylemin varlığı bizi mutlu etti. Sahipsiz hayvanlar için bir edimle beraber kişinin de hapis cezasından kurtuluyor olması toplumsal olarak denkleştirici adalet sisteminin ne kadar güzel işlendiğinin bir örneğini oluşturuyor. Hem sahipsiz hayvanlar doydu hem de kişi hürriyetini bağlayıcı bir suçtan ceza almayacak. Mağdur da toplum için bir katkı sağladığı inancıyla huzurlu bir şekilde evine gidecek. Bu davranışlar toplumda farkındalık yaratmak için çok önemli."