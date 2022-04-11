Haber Giriş: 11 Nisan 2022 Pazartesi 12:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mardin toza büründü
[Fotoğraf: AA]
Mardin'de Suriye kaynaklı toz taşınımının etkisi devam ediyor. Kentte etkili olan toz bulutu nedeniyle görüş mesafesi azaldı. Yetkililer, zorunlu olmadığı sürece evde kalınması gerektiği uyarısında bulundular.
Mardin'de özellikle sınıra yakın ilçelerde etkili olan ve hayatı olumsuz etkileyen Suriye kaynaklı toz taşınımı sonucu görüş mesafesi düştü.
[Fotoğraf: AA]
Merkez Artuklu, Nusaybin ve Kıızıltepe ilçelerinde etkisini artıran toz bulutu nedeniyle araç ve evlerin balkonları tozla kaplandı.
Yetkililer, zorunlu olunmadıkça dışarıya çıkılmaması gerektiğini duyurdu.
Meteoroloji 5 gün önce yurdun doğu kesimlerinde iki gün boyunca Suriye kaynaklı toz taşınımı beklendiğini söylemişti.
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