Ülke genelinde soğuk hava etkisini sürdürmeye devam ediyor.

Topardıç köyünde bulunan evler ve kümeslerin çatısında uzun buz sarkıtları oluştu.

Oluşan bazı buz sarkıtlarının boyu 3 metreye ulaşırken, köy sakinleri, buzların insanlara zarar vermemesi için temizlik çalışması yaptı.