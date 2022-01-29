Haber Giriş: 29 Ocak 2022 Cumartesi 12:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bolu'da 3 metrelik buz sarkıtları oluştu
[Fotoğraf: AA]
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava nedeniyle çatılarda oluşan buz sarkıtlarının boyu 3 metreye yaklaştı.
Ülke genelinde soğuk hava etkisini sürdürmeye devam ediyor.
Topardıç köyünde bulunan evler ve kümeslerin çatısında uzun buz sarkıtları oluştu.
Oluşan bazı buz sarkıtlarının boyu 3 metreye ulaşırken, köy sakinleri, buzların insanlara zarar vermemesi için temizlik çalışması yaptı.
Etiketler: Bolu Hava Sıcaklıkları Kar Yağışı
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