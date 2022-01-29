Haber Giriş: 29 Ocak 2022 Cumartesi 12:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Peluş oyuncağa gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Bolu'da durdurulan yolcu otobüsünde peluş oyuncağa gizlenmiş 60 uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.
Bolu'da, jandarma ekiplerince Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde gerçekleştirilen yol denetiminde durdurulan ve Irak'tan İstanbul'a gittiği belirlenen yolcu otobüsünde arama yapıldı.
Narkotik köpeğinin tepki vermesi üzerine bir valizde yapılan detaylı aramada, peluş oyuncağa gizlenmiş 60 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Olayla ilgili valizin sahibi gözaltına alındı.
Etiketler: Bolu Uyuşturucu
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