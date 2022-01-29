Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı bulutlu olacak. Ağrı ve çevresinde ise aralıklarla kar etkisini gösterecek.

Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus görülecek.

Vatandaşlar don, sis ve çığ için uyarıldı

Gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 28, Ardahan'da 23, Erzurum'da 18, Erzincan'da 15, Ağrı'da 12, Tunceli'de 8, Iğdır'da 7 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın Iğdır'da 3, Tunceli'de 1, sıfırın atlında olmak üzere Ağrı'da 1, Erzurum'da 2, Erzincan'da 4, Kars ve Ardahan'da 6 derece olması bekleniyor.

Bölgede buzlanma, don, sis ve pus ile yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimi dik yamaçlarda çığ riskinden dolayı vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.