Özellikle ülkenin Doğu bölgesinde etkili olan soğuk ve karlı havanın ardından yollarda meydana gelen buzlanma nedeniyle, çok sayıda kişi düşme sonucu meydana gelen kırıklarla hastanelere başvurdu.

Elazığ, Diyarbakır ve Şırnak'ta 10 günde düşerek yaralanan ve tedavi altına alınanların sayısı 507 olarak kayıtlara geçti.

"Yoğun bakımda yatan hastalar var"

Elazığ'da düşmeye bağlı yaralanma nedeniyle 220 kişi hastanelere kaldırıldı. İl genelinde karda kayarak düşen hastalar nedeniyle acil servislerde yoğunluk oluştu.

Fırat Üniversitesi (FÜ) Hastanesi Acil Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Yılmaz, bu yağışların, kalça kırığı, çok ciddi kemik kırıkları ya da kafa travması gibi çok ciddi problemlere sebep olabildiğini söyledi.

Yılmaz, "Basit bir düşme gibi görünse de özellikle belli bir yaştan sonra ciddi kemik kırıkları ya da kafa travmasına sebep olabiliyor. Bunlar içerisinde çok ciddi olup yoğun bakımda yatan, acil cerrahiye giden ya da çoğunlukla ortopedi kliniği tarafından değerlendirilen hastalar oldu." dedi.

[Fotoğraf: AA]

"Hasta sayımız günden güne artıyor"

Diyarbakır'da il genelinde son 10 günde düşerek yaralanan 250 kişi hastanelere başvurdu.

Dicle Üniversitesi (DÜ) Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Emin Özkul da kar ve buzlanma sebebi ile kayıp düşmelere bağlı kırık ve çıkık vakalarında artış görüldüğünü belirtti.

Kentte hava şartlarının bu yıl çok sert geçtiğini, buzlanma nedeniyle de düşme vakasının arttığını dile getiren Özkul, "Hem bölgemizde hem çevre illerde özelikle düşmeye bağlı ön kol kırıkları, yaşlılarda kalça kırıkları çok sık görülmeye başlandı. Özelikle hem kalça hem el bileği kırığıyla gelen hasta sayımız günden güne artıyor." şeklinde konuştu.

Peki karda nasıl yürümeliyiz?

Kar yağışının ardından yollarda görülen buzlanma birçoğumuzun yürümesini zorlaştırıyor. Yanlış ayakkabı seçimi veya dikkat dağınıklığı düşmeye neden olabiliyor.

Konuyla ilgili görüşlerine yer verilen Özkul, "Kadınlar topuklu ayakkabı giymemeli. Yürürken kısa adımlar atmak, bastığımız yere dikkat etmek lazım. Telefona bakarak yürümemeliyiz. Yeri iyi tutan kış şartları için uyumlu ayakkabı seçmemiz lazım. Eğer bunlara dikkat etmezsek kırık kaçınılmaz oluyor."

"Buzlanma araçlar için olduğu kadar yayalar için de risk oluşturuyor"

Şırnak Devlet Hastanesinde bir haftada 37 kişi düşmeye bağlı oluşan kırık nedeniyle tedavi altına alındı.

Özellikle yaşlılara bu tür havalarda dışarı çıkmamalarını öneren Başhekim Uzm. Dr. Çağdaş Büyükerdoğan, "Kar yağması ve ardından oluşan buzlanma araçlar için olduğu kadar yayalar için de risk oluşturuyor. Vatandaşlardan bu havalarda azami dikkatli olmalarını rica ediyoruz." dedi.