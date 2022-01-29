Uzmanlara göre, yağışlar böyle devam ederse hem baraj ve göllerin su seviyelerinde hem de yer altı sularının seviyelerinde ciddi artış yaşanacak.

DSİ Konya 4. Bölge Müdürü Mehmet Ekinci, 2021 yılının hem Konya, hem İç Anadolu hem de Türkiye genelinde endişe verici derecede kurak geçtiğini söyledi.

"Bu sene rakamlarımız iyi"

2021 yılına ilişkin yapılan tespitlerde, 52 ilde ciddi anlamda meteorolojik kuraklığın söz konusu olduğunu belirten Ekinci, "Bu sene rakamlarımız iyi. Konya şehir merkezinde 30 santimetre civarında, ana su kaynağımız olan Beyşehir Gölü bölgesinde ise 29 santimetre kar yükü söz konusu. Ova kısmında 15-20 santimetre civarında" dedi.

"Bu sene yüzde 88 daha fazla yağış aldık"

Ekinci, yağışlarda geçen yıla oranla büyük bir artış yaşadıklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Konya'da bu sene 1 Ekim'den bugüne kadar toplam 186 milimetre yağış almışız. Normalde uzun yıllar ortalaması ise 174 milimetre. Uzun yıllar ortalamasına göre yüzde 6,6 daha iyi durumdayız. Geçen seneye kıyasladığımızda ise çok daha iyiyiz. Geçen sene 98,8 milimetre yağış almışız. Bu sene ile kıyasladığımızda Konya'da yüzde 88 daha fazla yağış almış durumdayız. "

"Çiftçi bahara umutla bakıyor"

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Soylu da "yolu gözlenen" yağışların kendilerini memnun ettiğini söyledi.

Suyun, baraj ve göllere şifa olmasını dileyen Soylu, şöyle konuştu:

"Konya Ovası son 20-30 yılın en iyi kar yağışını bu yıl aldı. Çiftçilerimizdeki karamsar havanın da yağışlarla beraber dağıldığını söyleyebiliriz. Özellikle çiftçilerimiz şu anda bahara umutla bakıyor. Hububat rekoltesi için konuşmak daha erken ama özellikle nisan ve mayıs yağışları da yüksek oramda gerçekleşirse ciddi bereketli bir sezon yaşayacağımızı şimdiden söyleyebiliriz."

Soylu, karın barajların doluluk oranına etkisini, önümüzdeki günlerde eridikten sonra net olarak hissedileceğini sözlerine ekledi.