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Türkiye
AA 04.11.2024 09:57

Bolu ve Düzce'de yoğun sis: Sürücüler zor anlar yaşadı

Bolu ve Düzce'de sis, günlük yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkiledi. Soğuk hava nedeniyle araçların camları buzla kaplandı.

Bolu ve Düzce'de yoğun sis: Sürücüler zor anlar yaşadı

Bolu'da, D-100 kara yolunun Yumrukaya, Dağkent, Paşaköy ve Kuruçay mevkiiyle Sümer, Karaçayır, Sağlık, Yukarısoku, Aktaş ve Köroğlu mahallelerinde sis etkili oldu. Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 40 metreye kadar düştü.

Görüş mesafesinin düştüğü yerlerde ulaşım ve günlük yaşam olumsuz etkilendi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Düzce'de sis sürücüleri zorladı

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde de sis etkisini gösterdi.

Otoyolun Düzce gişeleri mevkiinde sis, ulaşımı olumsuz etkiledi.

Kent merkezinin batısı ile D-100 kara yolunun Düzce çıkışında da sis görüldü.

Görüş mesafesinin azaldığı güzergahlardan geçen sürücüler dikkatli ilerledi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Öte yandan soğuk hava nedeniyle bitkiler ve ağaçların üzeri kırağı ile kaplandı.

Sabah saatlerinde 1 dereceye kadar düşen hava sıcaklığı sebebiyle açık alanda park edilen bazı araçların camları buz tuttu.

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