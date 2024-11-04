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Türkiye
AA 04.11.2024 09:40

Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'nda arıza

Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'nda meydana gelen arıza nedeniyle bazı istasyonlarda yoğunluk yaşandı.

Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'nda arıza

Haftanın ilk iş günü sabah saatlerinde metroda yaşanan arıza, yoğunluğa neden oldu. Vatandaşlar, metro araçlarının gecikmesine tepki gösterdi.

Metronun Altunizade istasyonunda, “Sayın yolcularımız, teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz gecikmeli olarak yapılmaktadır, anlayışınız için teşekkür ederiz" anonsu yapıldı.

Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'nda arıza

İstasyondaki bilgilendirme ekranlarında da metroların geliş süresi 20 dakika olarak gösterildi.

Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'nda arıza

Öte yandan, Altunizade'de metroya aktarma yapılan metrobüs durağında da yoğunluk dikkati çekti.

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