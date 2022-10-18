Haber Giriş: 18 Ekim 2022 Salı 10:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bolu Dağı'nda yoğun sis: Göz gözü görmüyor
Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli viyadükler kesiminde yoğun sis etkili oluyor. Görüş mesafesinin de azalmasıyla sürücüler yolda ilerlemekte güçlük çekiyor.
Bolu Dağı'da etkili olan sis sürücülere zor anlar yaşatıyor.
Karayolları ekipleri sürücüleri sis lambalarıyla dikkatli seyretmeleri konusunda uyarırken, trafik ekipleri de yakın takip, hatalı sollama, aşırı hız yapılmaması, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması yönünde ikazda bulunuyor.
[Fotoğraf: AA]
Etiketler: Bolu
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