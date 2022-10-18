İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubeleri ile ilçe jandarma komutanlıkları ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik 1-17 Ekim'de toplam 48 uyuşturucu ve kaçakçılık olayında 65 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde, 11 kilo 875 gram kıyılmış tütün, 89 bin makaron, 500 paket sahte kaçak sigara, 1 tabanca, 3 av tüfeği, 133 fişek ele geçirildi.

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, vatandaşlara huzurlu bir ortamın sağlanması için gece-gündüz demeden fedakarca çalışan İl Jandarma Komutanlığı personelini uyuşturucuyla mücadele konusunda ortaya koydukları özverili gayretlerinden dolayı tebrik etti. Dağlı, benzeri operasyonların il genelinde kararlılıkla sürdürüleceğini ve gençlerin zehirlenmesine asla müsaade etmeyeceklerini açıkladı.