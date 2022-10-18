Bursa’nın Yıldırım ilçesinde 13 Ekim tarihinde ailesiyle tartışan ve Vatan Mahallesi 1'inci Olcay Sokak'taki 2 katlı binayı ateşe veren Rıdvan Ö. gözaltına alınırken kullanılmaz hale gelen bina tahliye edildi.

Rıdvan Ö, emniyetteki işlemlerinin ardından bu kez de kayınvalidesinin 2'nci Vadi Sokak'taki tek katlı müstakil evini yakmaya çalışırken gözaltına alındı.

İddiaya göre Rıdvan Ö. saat 01.00 sıralarında 1'inci Olcay Sokak'taki tahliye edilen 2 katlı eve geldi. Binanın giriş kısmında yanındaki tüpü ateşe vererek binayı patlatmaya çalışan Rıdvan Ö. olay yerinden kaçtı.

Yangını gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri yanmakta olan tüpü kısa sürede söndürerek patlamasını önledi.

İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmasının ardından polis ekipleri olay yerinde incelemede bulundu. Ekipler, kaçan Rıdvan Ö’yü yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.