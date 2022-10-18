Haber Giriş: 18 Ekim 2022 Salı 09:46Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Acemi motosiklet sürücüsü ortalığı birbirine kattı: O anlar kamerada
Zeytinburnu'nda lokantanın motosikleti ile gezmek isteyen garson, önce kaldırıma daha sonrada yemek yiyen müşterilere çarparak yere düştü. O anlar kameralara yansıdı.
Zeytinburnu'nda bir lokantada çalışan garson motosiklete binerek tur atmak istedi. Motosikleti çalıştıran garson önce kaldırıma daha sonra da yemek yiyen müşterilere çarparak yere düştü.
Motosikleti düzeltmeye çalışan garson bu sefer de yayaların üzerine giderek yere düştü.
Acemi motosikletlinin etrafa çarpa çarpa ilerlemesi ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Etiketler: İstanbul Trafik Kazası
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