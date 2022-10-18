Zeytinburnu'nda bir lokantada çalışan garson motosiklete binerek tur atmak istedi. Motosikleti çalıştıran garson önce kaldırıma daha sonra da yemek yiyen müşterilere çarparak yere düştü.

Motosikleti düzeltmeye çalışan garson bu sefer de yayaların üzerine giderek yere düştü.

Acemi motosikletlinin etrafa çarpa çarpa ilerlemesi ise güvenlik kamerasına yansıdı.