Maden işçisi Tanju Korkmaz Türkiye'yi yasa boğan kazadan sağ kurtuldu. Korkmaz kaza anını TRT Haber'e anlattı.

Olay anında büyük bir patlama sesi duyduğunu belirten Korkmaz, "Ben 100-150 metre uzaktayım akü değiştireceğiz orada. Akü değiştirmek için çağrıldığımda Kemal arkadaşımız bize 3-5 adım kala değiştirecek miyiz ne yapacağız diye yorum yaparken büyük bir patlama sesi duyduk. Ardından bir toz fırtınası bir basınç dalgası alev topu göremedik tabi ne olduğunu" dedi.

''Allah'ım buradan çıkış yok dedim''

O anda aklına ilk gelenin ailesi olduğunu vurgulayan Korkmaz, şunları söyledi:

''Bizi yaklaşık ben motorun yani başındaydım dar alandaydım onlar da Sezgin arkadaşımla daha geniş alandaydı. Beni yaklaşık 4 metre onları da 6-7 metre fırlattı. Allah'ım buradan çıkış yok dedim, eşimle bir buçuk yaşında kızım var Allah'ım dedim onları sana emanet ediyorum yolun sonuna geldik dedim.

Tanju Korkmaz ve arkadaşlarının gün ışığına ulaşabilmeleri kolay olmadı.

Temzi havaya ulaşamaya çalıştıklarını söyleyen Korkmaz, "Ne tarafa doğru gidelim temiz havaya doğru gidelim istişare yaptık. orada demir bağlarına turuna tutuna boş arabalar vardı. Temiz havanın olduğu yere doğru rumba tarafına sürdüm. Onları referans aldım. Boş arabalara tutuna tutuna yaklaşık 500-600 metre sonra 5 nolu bandın havanın az da olsa geldiği yere kendimizi attık'' dedi.

Dışarı çıktıklarında ise kendilerinden daha ağır yaralılar olduğunu gördüler. Ambulansa binmeyi reddedip arkadaşlarına yardım etmek istediler.



Haber: Murat Can Öztürk

Kamera: Mustafa Oğuz