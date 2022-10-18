Haber Giriş: 18 Ekim 2022 Salı 09:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırklareli'nde 11 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotograf: AA]
Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 11 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler işlemlerin ardından geri gönderme merkezine teslim edildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kofçaz ilçesinde yabancı uyrukluların olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Ekipler, Afganistan ve Fas uyruklu 11 düzensiz göçmeni yakaladı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler
Son Haberler
- 10:36
- 10:33
- 10:31
- 10:30
- 10:20
Sıradaki Haber
Elazığ'da 3,9 büyüklüğünde deprem
Yükleniyor lütfen bekleyiniz