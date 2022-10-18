Valilikten yapılan açıklamada, ilçenin Doğanbağı köyünde saat 06.31'de 3.9 büyüklüğünde deprem yaşandığı belirtildi.

Ekiplerin söz konusu bölgeye intikal ettiği vurgulanan açıklamada, "Ekiplerimize an itibariyle gelen olumsuz herhangi bir ihbar bulunmamaktadır. Tarama çalışmalarımız devam etmektedir" denildi.