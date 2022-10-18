Haber Giriş: 18 Ekim 2022 Salı 09:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Elazığ'da 3,9 büyüklüğünde deprem
[Fotoğraf: Reuters Arşiv]
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Valilikten yapılan açıklamada, ilçenin Doğanbağı köyünde saat 06.31'de 3.9 büyüklüğünde deprem yaşandığı belirtildi.
Ekiplerin söz konusu bölgeye intikal ettiği vurgulanan açıklamada, "Ekiplerimize an itibariyle gelen olumsuz herhangi bir ihbar bulunmamaktadır. Tarama çalışmalarımız devam etmektedir" denildi.
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