Haber Giriş: 18 Ekim 2022 Salı 08:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yozgat'ta işçi servisi devrildi: 6 yaralı
[Fotograf: İHA]
Yozgat'ta işçileri taşıyan servis otobüsünün devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.
Yozgat Organize Sanayi Bölgesi'nde bir tekstil firmasına işçi taşıyan S.Ş. idaresindeki otobüs, E-88 kara yolu Terminal Kavşağı'nda kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada otobüs şoförü ile 5 işçi hafif yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Yozgat Şehir Hastanesi ile Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.
Etiketler: Yozgat Trafik Kazası
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