Haber Giriş: 18 Ekim 2022 Salı 08:10Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Ankara'da FETÖ soruşturması: 87 gözaltı kararı
Ankara'da FETÖ üyelerine finansal yardımda bulundukları tespit edilen 87 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca yapılan çalışmalar sonucunda, FETÖ üyelerine ve örgüt mensuplarının ailelerine finansal yardımda bulundukları tespit edilen 87 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Şüphelilerin yakalanmaları ve Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce devam edildiği ifade edildi.
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