Haber Giriş: 18 Ekim 2022 Salı 07:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da şafak vakti uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı
[Fotograf: AA]
Adıyaman'da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi ekiplerince, önceden belirlenen adreslere şafak vakti operasyon düzenlendi.
Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı, özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda 6 adreste arama yapıldı.
Gözaltına alınan 7 şüpheli ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
Öte yandan aramalarda 14 kök Hint kenevir bitkisi ele geçirildi.
Etiketler: Adıyaman Uyuşturucu
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