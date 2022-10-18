Haber Giriş: 18 Ekim 2022 Salı 07:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Esenyurt'ta taksiyle otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı
[Fotograf: AA]
Esenyurt'ta taksi ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Ayasofya Caddesi'nde S.K'nin kullandığı taksi ile C.K. idaresindeki otomobil çapıştı.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada taksinin sürücüsü ile araçta bulunan yolcu hafif yaralandı.
Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Etiketler: İstanbul
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