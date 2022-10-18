İnegöl ilçesi, Mahmudiye Mahallesi’nde meydana gelen olayda, polis ekibi, durumundan şüphelendiği otomobili durdurmak istedi. Ancak polisin ‘dur’ ihtarına uymayan sürücü otomobilin hızını arttırıp kaçmaya başladı.

Yaklaşık 5 kilometrelik takibin ardından çıkış yolları kapatıldığı için otomobili terk eden 4 kişi, bu kez yaya olarak kaçmaya çalışan şüpheliler, kısa sürede yakalandı.

"Ben sürmüyordum"

Mobese kameralarını inceleyen polis, otomobili 23 yaşındaki Ömer Lütfü G.'nin kullandığını tespit etti. Ancak aracı kullanmadığını iddia eden Ömer Lütfü G., alkol testi yapmak isteyen polis ekiplerine "Ben sürmüyordum. Şikayetçi olurum yarın" diyerek tepki gösterdi.

Ehliyetine 6 ay el konuldu

Alkollü olduğu belirlenen Ömer Lütfü G.’nin ehliyetine 6 ay süreyle el konulurken, 3 bin 674 TL cezai işlem uygulandı.

Sürücü Ömer Lütfü G. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken araç çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı.