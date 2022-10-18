Haber Giriş: 18 Ekim 2022 Salı 05:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı
[Fotograf: AA]
Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Melikgazi ilçesi Anbar Mahallesi'ndeki bir adreste uyuşturucu ticareti yapıldığını tespit etti.
Adrese düzenlenen operasyonda, 125 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Operasyonda, 10 zanlı gözaltına alındı.
Etiketler: Kayseri Uyuşturucu
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