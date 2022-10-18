Haber Giriş: 18 Ekim 2022 Salı 05:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli tutuklandı
[Temsili Fotoğraf: TRT Haber]
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin uyuşturucu kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmaları sürüyor.
Bu kapsamda Elbistan-Göksun kara yolunda uygulama yapan ekipler, durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurdu.
Ekipler, araçtaki 2 şüphelinin üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Etiketler: Kahramanmaraş
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