Haber Giriş: 18 Ekim 2022 Salı 06:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şanlıurfa'da iki aile arasında kavga: 5 yaralı
[Fotograf: AA]
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde husumetli aileler arasında çıkan bıçaklı sopalı kavgada 5 kişi yaralandı
Husumetli olan iki aile arasında Yenişehir Mahallesi'nde tartışma çıktı.
Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine 5 kişi, bıçak ve sopalarla yaralandı.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları kentteki hastanelere kaldırdı.
Kavganın ardından mahallede ve yaralıların bulunduğu hastanede polis ekipleri önlem aldı.
Etiketler: Şanlıurfa
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