Haber Giriş: 18 Ekim 2022 Salı 08:25Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İstanbul merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 6 gözaltı
[Getty]
İstanbul merkezli 3 ilde FETÖ’nün sivil yapılanmasına operasyon düzenlendi. Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada, 7 FETÖ şüphelisinin 2012-2014 yıllarında, başkalarına ait 13 hatla birbirleri arasında yoğun görüşme trafiği tespit edildi.
İtirafçı beyanlarıyla zanlıların ankesörlü telefonlar aracılığıyla da görüştükleri belirlendi.
Örgütün gizli yapılanmasında faaliyette bulundukları değerlendirilen 1 öğretmen, Ulaştırma Bakanlığı'nda çalışan 1 mühendis, ihraç edilmiş 1 polis ve 4 sivil hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İstanbul merkezi 3 ilde düzenlenen operasyonda zanlılardan 6'sı gözaltına alındı.
1 şüpheliyi yakalama çalışmasının da sürdüğü öğrenildi.
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