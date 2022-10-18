Kimi objektife baktı, kimi el salladı...

Bir sendika toplantısı sonrası çekildi fotoğraf ve yüzleri gülüyordu. Kutlama için meşale yakıp o anı ölümsüzleştirmişlerdi. 28'i artık hayatta değil.

O kareden sağ kalan birkaç isimden oldu. Başka bir vardiyada çalıştığı için o gün madende değildi. Haberi alır almaz hemen yardıma koştu.

"Fotoğraf 2 hafta önce çekildi"

Maden kazası öncesi işçilerin hep birlikte olan son fotoğrafın hikayesini maden işçisi Muhammed Başol anlattı:

"Bu fotoğraf iki hafta önce çekildi. Bizim elbette acı günlerimiz olduğu gibi neşeli günlerimiz de vardı. Bu kare de onlardan biriydi. Hatırlayınca insanın yüreği burkuluyor. Aslında hatırlayabildiğim kadarıyla o karede önümde oturanlardan Remzi Özçelik, Enes Ünal onları hatırlıyorum şu an. Öyle güzel pırlanta gibi arkadaşlarımızdı ki. Allah rahmet eylesin."

Toplantı sonrası çekilen bir başka karenin anısı daha vardı. O fotoğraftaki 7 işçiden biri vefat etti.

"Burada sadece Ercan kardeşimiz var. Ercan kardeşimiz aynı dönem işe girdiğimiz 2015'te birlikte başladığımız kardeşimiz. Aynı sarma altında, aynı bacada, aynı anayolda yürüdüğümüz kardeşimiz var."

Yerin metrelerce altından son kare

Sadece madende omuz omuza çalışmıyorlardı. Zaten aile gibiydiler. Mesai sonrası da birlikte vakit geçiriyorlardı. Bu kare de öyle bir günden anı kaldı.

Hepsinin bareti farklı renkte. Ama söz konusu emekse, dostluksa ne kıdem ne mevki vardı aralarında.

Yerin metrelerce altında, kömür mesaisinden bir anı da bu fotoğraf.

"Hepimiz 2015 muamelesiydik. Aynı gün usta olduk. Güzel anılarımızdan bir gün. Ercan Saraç ve Murat Ergin kardeşlerimiz var orada. İkisi de şehit. Yerin 250 metre derinliğinde, alışma sahamıza yakın anayolda bir yer. Sadece çalışma esnasında kazma kürekle değil de beraber olabildiğini, iç içe olduğunu gösteren bir fotoğraf."

Kamera: Ahmet Bağış