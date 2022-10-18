Haber Giriş: 18 Ekim 2022 Salı 10:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da motosikletli hırsızlar yolda yürüyen kişinin telefonunu çaldı
Adana'da iki kişinin elindeki cep telefonlarını kapkaç yöntemiyle çalan iki şüpheli tutuklandı. Hırsızlık anlarından biri kameralara yansıdı.
Adana'nın Çukurova ilçesinde sokakta yürüyen Ahmet A'.nın elindeki cep telefonu, motosikletli iki kişi tarafından "kapkaç" yöntemiyle çalındı.
Bu olaydan bir süre sonra Seyhan ilçesi Türkocağı Mahallesi'nde de Gökhan A'nın cep telefonu aynı yöntemle çalındı.
Olayların bildirilmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, zanlıları yakalamak için araştırma başlattı.
Ekipler, iki olayın da şüpheliler Muhammed L. ve İbrahim Ş. tarafından gerçekleştirildiğini tespit etti.
Şüpheliler, saklandıkları adrese yapılan baskınla yakalanarak tutuklandı.
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