Bolu'da aniden bastıran kar yağışının ardından kent merkezi beyaz örtüyle kaplandı.

Ankara ile İstanbul arasındaki en önemli geçiş güzergahı olan Bolu Dağı geçişinde de sabah saatlerinde başlayan kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi. TEM Otoyolu ve D-100 kara yolu geçişinde etkili olan kar yağışı ulaşımı yavaşlatırken karayolları ekipleri yol güzergahları üzerinde kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

[Fotoğraf: AA]

Kent merkezinde de vatandaşlar lapa lapa yağan kar altında yürüdüler. Yoğun kar yağışının ardından kent merkezi kısa sürede karla kaplandı. Belediye ekipleri ana artellerde kar küreme çalışmalarına başladı.

Kaynak: TRT Haber