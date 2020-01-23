Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden derlenen bilgiye göre, geçen yılın üçüncü çeyreğinde yurt içinde ikamet eden 24 milyon 264 bin kişi seyahate çıktı. Yerli turistin toplam seyahat harcamaları 23 milyar 344 milyon 390 bin lira oldu. Bu dönemde seyahate çıkanlar gittikleri yerlerde ortalama 9,7 gece konakladı.

Seyahate çıkış amaçlarına bakıldığında, bu dönemde yerli turistler yakınlarına yönelik toplam 19 bin 320 ziyaret gerçekleştirdi. Bu seyahatlerde 9 milyar 648 bin 840 lira harcama yapıldı. Akraba veya yakınlarında toplam 208 bin 278 gün geçiren yerli turistler, seyahatleri sırasında ortalama 10,8 gece kaldı.

Yakınları ziyaretin ardından ikinci sırada 10 bin 805 seyahatle gezi, eğlence ve tatil amaçlı konaklamalar yer aldı. Yerli turist bu dönemde gezi, eğlence ve tatil için 12 milyar 428 bin 866 liralık harcama yaptı. Gezi, eğlence ve tatil amaçlı seyahatlerde ortalama 8,3 gece kalan yerli turist, toplamda 89 bin 953 gece konakladı.

Kimi şifa aradı, kimi işini yaptı

Sağlık ihtiyaçları nedeniyle geçen yılın üçüncü çeyreğinde yapılan ziyaretlerin sayısı 949 oldu. Bu kapsamda gerçekleştirilen seyahatlerde 704 bin 64 lira harcandı. Yerli turist, sağlık gezilerinde ortalama 5,7 gece konaklarken, toplamda 5 bin 403 günü bu seyahatlerde geçirdi.

Yerli turistin, ticari ilişkiler ve fuarlar için yaptığı 119 seyahatte harcama tutarı 48 bin 750 lira olarak kayıtlara geçti. Bu dönemde ticari ilişki ve fuar için yola çıkanlar gittikleri yerlerde ortalama 3,2 gece kalırken, toplamda 385 gün konakladı.

İş ya da eğitim amaçlı toplantı, konferans, kurs ve seminer sebebiyle yapılan seyahatlere de 75 bin 317 lira harcandı. Bu tür etkinlikler için söz konusu dönemde 90 kez seyahat edilirken, bu gezilerde ortalama 4,1 gece kalındı ve toplamda 366 gün geçirildi.

Öte yandan, yerli turistler kültür amaçlı seyahatler de gerçekleştirdi. Bu dönemde kültürel gereksinimlerle yapılan seyahatlerin sayısı 67 oldu, harcama tutarı 67 bin 869 lirayı buldu. Her kültür seyahatinde ortalama 2,5 gece kalan yerli turistler, toplamda 170 günü bu faaliyetler için geçirmiş oldu.

Kaynak: AA