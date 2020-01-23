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Manisa'da bir deprem dahaHaber Giriş:
Manisa'nın Aksihar ilçesinde bir deprem daha meydana geldi. Sarsıntının büyüklüğü 3,9 olarak kaydedildi.
[Harita: TRT Haber]
Manisa'nın Aksihar ilçesinde saat 11.34'te 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Deprem, yerin 7,16 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Manisa dün gece 5,4 büyüklüğünde sarsıldı
İlçede dün akşam da 22.22'de 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Birçok ilde hissedilen deprem sonrası bölgede 3,5 saatte 132 artçı sarsıntı kaydedildi. Sarsıntının ardından sabah saatlerinde hasar tespit çalışmaları yapıldı. 15 binada çatlaklar olduğu tespit edildi.
Kaynak: TRT Haber
Etiketler: son dakika manisa'da deprem ManisaSon Güncelleme: 23 Ocak 2020 Perşembe 12:03