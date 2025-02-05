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Türkiye
AA 05.02.2025 19:13

Bolu Dağı Tüneli'nde 10 araç birbirine girdi

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde zincirleme kaza meydana geldi. 10 aracın karıştığı kaza nedeniyle bir süre İstanbul yönü ulaşıma kapandı. Kazada yaralanan 1 kişi sağlık ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Bolu Dağı Tüneli'nde 10 araç birbirine girdi

Kar yağışının etkili olduğu otoyolun Bolu Dağı Tüneli kesimi viyadükler mevkiinde tır, hafif ticari araç ve otomobillerden oluşan 10 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul istikameti ulaşıma kapanırken, bölgeye sağlık, jandarma ve kara yolları ekipleri sevk edildi.

Kazada bir kişi yaralanırken, kazaya karışan araçların yoldan kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Araçlar yoldan kaldırıldı, İstanbul yönü ulaşıma açıldı

Öte yandan ulaşım Abant Kavşağı'ndan D-100 kara yoluna yönlendirildi.

Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasıyla İstanbul istikameti tekrar ulaşıma açıldı.

Kara yolları ekipleri bölgede kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

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