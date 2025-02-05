Çok Bulutlu 0.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 05.02.2025 18:55

Hakkari'de zehirlendiği düşünülen 57 öğrenci hastanelik oldu

Hakkari'de 57 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü, ekiplerin numune aldığını sonuca göre durumun netlik kazanacağını duyurdu.

Hakkari'de zehirlendiği düşünülen 57 öğrenci hastanelik oldu

Bağışlı Mehmetçik İlk ve Ortaokulu'nda eğitim gören Akçalı İlk ve Ortaokulu'nun 3 öğrencisinde öğle yemeğinden sonra bulantı ve kusma şikayeti görüldü.

Haber verilmesi üzerine okula 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Söz konusu öğrenciler ile okuldaki 54 öğrenci daha tedbir amaçlı Hakkari ve Yüksekova'daki hastanelere kaldırıldı.

Vali Yardımcısı Tayyar Emre Mahmutoğlu, Yüksekova Devlet Hastanesine giderek öğrencilerin durumu hakkında bilgi aldı.

Öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden konuya ilişkin açıklama

Müdürlük tarafından sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bazı öğrencilerin sabah okula gelirken bulantı ve karın ağrısı şikayetiyle okul yönetimine başvurduğu belirtildi.

Okulda öğle arasında kumanya desteğinde bulunulan öğrencilerde bulantı ve karın ağrısı şikayetlerinin artması üzerine İl Sağlık Müdürlüğüne bilgi verildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sağlık ekipleri öğrencilerimizin muayenelerini yaparak müdahalede bulunmuş ve gerekli tetkikler istenmiştir. Tetkiklerin sonucunda evde yenilen bir üründen mi veya okulda dağıtılan kumanyadan mı olayın vuku bulduğu netlik kazanacak. Ayrıca su ve gıda numunesi almak için de ekipler görevlendirildi. An itibariyle herhangi bir öğrencimizde hayati bir tehlike bulunmamakta olup sadece tedbir amaçlı 57 öğrencimiz, müşahade altında tutulduktan sonra tetkikleri yapılarak çoğunluğu taburcu edilmiş ve evlerine gönderilmiştir. Süreç, bizzat Valimiz Sayın Ali Çelik tarafından titizlikle takip edilmektedir."

ETİKETLER
Hakkari Gıda Zehirlenmesi
Sıradaki Haber
Kapadokya'da sıcak hava balon turları yarın da yapılamayacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:20
Antalya'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: 1 ölü, 32 yaralı
19:15
Bolu Dağı Tüneli'nde 10 araç birbirine girdi: İstanbul yönü kapandı
19:28
Kapadokya'da sıcak hava balon turları yarın da yapılamayacak
18:12
Alışveriş merkezinin havalandırma boşluğunda 3 gün saklanan kuyumcu hırsızı tutuklandı
17:57
BM Raportörü Albanese: Trump'ın Gazze planı hukuka aykırı, ahlaksız ve sorumsuzca
18:29
İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı
Bazı illerde eğitime kar engeli
Bazı illerde eğitime kar engeli
FOTO FOKUS
Adıyamanlı Meryem İlda: Depremden 1 yıl sonra hala yıkılan evin borcunu ödedim
Adıyamanlı Meryem İlda: Depremden 1 yıl sonra hala yıkılan evin borcunu ödedim
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ