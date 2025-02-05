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Türkiye
AA 05.02.2025 17:53

İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı

Meteoroloji'nin günlerdir uyarısını yaptığı kar yağışı İstanbul'da başladı. Öğle saatlerinden itibaren etkisini sürdürmeye devam eden kar bazı bölgeleri beyazla kapladı.

İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı

Meteoroloji'nin Marmara Bölgesi için yaptığı kuvvetli kar uyarısının ardından kentin birçok noktasında kar yağışı etkili oluyor.

Öğle saatlerinde başlayan yağış bazı noktalarda şiddetini artırırken, bazı yerlerde hafif şekilde etkisini gösteriyor.

Avrupa Yakası'nda Fatih, Eyüpsultan, Şişli, Küçükçekmece ve Beylikdüzü gibi ilçelerde görülen yağış nedeniyle sürücüler ağır ilerlerken, yol kenarlarında biriken kar beyaz örtü oluşturdu.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Anadolu Yakası'nda Kadıköy-Kartal arasında D-100 kara yolu Ankara istikametinde kar yağışının etkisiyle trafik yoğunluğu yaşanıyor. Ters istikamette ise Kartal ve Bostancı mevkilerinde zaman zaman yoğunluk gözleniyor.

TEM Otoyolu'nun Ataşehir mevkiinde her iki yönde araçlar güçlükle ilerlerken, Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçişlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile Avrasya Tüneli'nde trafik akıcı seyrediyor.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

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