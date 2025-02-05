Çok Bulutlu 0.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 05.02.2025 18:21

Kapadokya'da sıcak hava balon turları yarın da yapılamayacak

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da etkili olan kar yağışı ve rüzgar nedeniyle bugün gerçekleştirilemeyen sıcak hava balon turları yarın da yapılamayacak.

Kapadokya'da sıcak hava balon turları yarın da yapılamayacak
[Fotograf: İHA]

UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki bölgeyi ziyarete gelen turistlere, peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı coğrafyayı gökyüzünden izleme imkanı sunan balon turları, bölgede etkili olan mevsimsel koşullardan dolayı bugün gerçekleştirilemedi.

Balon turları dün geceden beri süren kar yağışı ve yer yer etkili olan rüzgar nedeniyle yarın da düzenlenemeyecek.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

Nevşehir'in Göreme beldesi ve Çavuşin köyündeki vadilerden sabahın erken saatlerinde havalanarak bölgenin doğal, tarihi ve kültürel güzelliklerini kuş bakışı izlemek isteyen turistlere sunulan aktivitelerden olan balon turları, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Nevşehir Koordinatörlüğü tarafından hava şartlarının elverişli olması durumunda verilen izinle yapılabiliyor.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

ETİKETLER
Kapadokya Kar Yağışı Nevşehir UNESCO
Sıradaki Haber
Alışveriş merkezinin havalandırma boşluğunda 3 gün saklanan kuyumcu hırsızı tutuklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:20
Antalya'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: 1 ölü, 32 yaralı
19:15
Bolu Dağı Tüneli'nde 10 araç birbirine girdi: İstanbul yönü kapandı
18:59
Hakkari'de zehirlendiği düşünülen 57 öğrenci hastanelik oldu
18:12
Alışveriş merkezinin havalandırma boşluğunda 3 gün saklanan kuyumcu hırsızı tutuklandı
17:57
BM Raportörü Albanese: Trump'ın Gazze planı hukuka aykırı, ahlaksız ve sorumsuzca
18:29
İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı
Bazı illerde eğitime kar engeli
Bazı illerde eğitime kar engeli
FOTO FOKUS
Adıyamanlı Meryem İlda: Depremden 1 yıl sonra hala yıkılan evin borcunu ödedim
Adıyamanlı Meryem İlda: Depremden 1 yıl sonra hala yıkılan evin borcunu ödedim
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ