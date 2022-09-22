Haber Giriş: 22 Eylül 2022 Perşembe 09:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bolu Dağı geçişi için sürücülere 'sis' uyarısı
[Fotograf: AA]
Bolu Dağı'nın D-100 geçişinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı. Sürücülere yakın takip ve hız uyarısı yapıldı.
Geceden beri sağanağın yaşandığı bölgede, sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı.
Kara yolunun özellikle Bakacak, Seymenler, Bıçkıyanı, Karanlıkdere ve Elmalık mevkilerinde Karayolları ve polis ekipleri, sürücüleri yakın takip ve hız yapmamaları konusunda uyarıyor.
Meteoroloji yetkilileri, sis ve yağışın bölgenin yüksek kesimlerinde hafta sonuna kadar aralıklarla etkili olacağını belirtti.
Etiketler: Bolu Hava Durumu Sağanak
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