Haber Giriş: 22 Eylül 2022 Perşembe 09:50Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Lastiği patlayan otomobil takla attı
[Fotograf: İHA]
Tekirdağ Ergene’de lastiği patlayan otomobil, yol kenarındaki beton molozlara çarparak takla attı.
Kaza, Çorlu-Ergene Yolu Marmaracık mevkiinde meydana geldi.
Edirne istikametine seyreden Mahmoud Mazen Alhaskir idaresindeki otomobil, lastiği patlayınca kontrolden çıktı.
Şarampoldeki beton molozlara çarpan otomobil, takla attı. Kazada yaralanan sürücü Alhaskir, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: Tekirdağ Trafik Kazası
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