Haber Giriş: 22 Eylül 2022 Perşembe 09:38Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İstanbul geneli için sağanak uyarısı
[Fotograf: AA]
İstanbul kent genelinde beklenen kuvvetli yağış nedeniyle 'sarı' kodlu uyarıda bulunuldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, beklenen yağışın İstanbul genelinde gök gürültülü sağanak ve yerel kuvvetli olması öngörülüyor.
Kent genelinde bugün beklenen en yüksek sıcaklık değeri ise 18 derece olacak.
Öte yandan, Rüzgarın Marmara bölgesinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
Sağanak nedeniyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Etiketler: İstanbul Hava Durumu Hava Sıcaklıkları Sağanak Fırtına
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