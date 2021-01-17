Haber Giriş: 17 Ocak 2021 Pazar 23:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Boğaz'da gemi geçişleri tek yönlü yapılıyor
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İstanbul Boğazı'nda sis ve pus nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle gemi geçişleri tek yönlü yapılıyor.
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı İstanbul Liman Başkanlığından yapılan açıklamada, İstanbul Boğazı'nda yaşanan pus-sis nedeniyle görüş mesafesinin yarım mile kadar düştüğü belirtildi.
Bu nedenle gemi geçişlerinin saat 22.15'ten itibaren çift yönlü askıya alındığı anımsatıldı.
Görüş mesafesinin bir milin üzerine çıkmasının ardından boğazın, gemi geçişlerine 23.55’ten itibaren güney-kuzey istikametinde açıldığı kaydedildi.
Etiketler: İstanbul Boğazı
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