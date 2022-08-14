Dünyanın en önemli turizm destinasyonlarından biri olan Bodrum'da, yaz sezonu hareketliliği sürüyor.

Üst segment otellerde doluluk oranı yüzde 100, diğer otellerde ise yüzde 70 civarında seyrediyor. Bodrum'a, 7 ay içerisinde 500 bin yabancı turist geldi. Bu rakamın yıl sonuna kadar 800 bine çıkması hedefleniyor. Bunun yanı sıra ilçeye sezon sezonuna kadar 250 binin üzerinde turistin yolcu gemileri ile gelmesi bekleniyor.

Yıl sonuna kadar 1 milyon turistin ilçeye gelmesinin hedeflendiğini belirten Bodrum Otelciler Derneği (BODER) Başkanı Ömer Faruk Dengiz, "7 ay içerisinde hava yolu ile 500 bin yolcu geldi. Yıl sonuna kadar bu rakamın 800 bine çıkacağını düşünüyoruz. Bu süreç böyle devam ederse, toplamda 1 milyon turist yakalamayı hedefliyoruz" dedi.

Pandemi öncesi turist sayılarına ulaşıldı

İngiliz acentaları ile Bodrum'a uçuşların 15 Kasım'a kadar uzatıldığını söyleyen Dengiz, "10 Ağustos itibarıyla 2019'un yurt dışından gelmiş olan yolcu sayısını, yakalamış durumdayız. Bu olumlu bir gelişme. Umarım sezon sonuna kadar bu şekilde devam eder. Rusya-Ukrayna savaşının olumsuz etkilerinin yansımaları da mevcut. Her şeye rağmen Bodrum elinden geleni yapmaya çalışıyor. Otellerde yüzde 90'ların üzerinde bir doluluk söz konusu. Bodrum içerisinde bazı bölgelerde bu doluluk yüzde 60-70 civarında seyretmektedir. Pandemi koşulları içerisinde eylül sonuna kadar olumlu geçeceğini düşünüyorum. Öte yandan deniz yoluyla 250 binin üzerinde yıl sonuna kadar yolcunun gelmesini bekliyoruz" diye konuştu.

"Bodrum'un en iyi pazarı İngiltere"

Bayramdan sonra hareketliliğin sürdüğünü söyleyen Bodrum Otelciler Derneği Başkan Yardımcısı Alişir Şahin, şu ifadelere yer verdi:

"Bayramdan sonra özellikle iç ve dış pazarda talep anlamında artış gözlendi. Pandemiden sonra tedbirlerle birlikte şu an güzel gidiyor ve bayramdan sonra artışlar devam etmekte. Üst segment otellerde doluluk biraz daha iyi. Bodrum'un en iyi pazarı; İngiltere. Yıllardan beri de böyle devam ediyor. İngiltere 2019 yılı rakamlarını hemen hemen yakalamış oldu ve umarım o rakamları da geçmiş olur.

Daha sonra en büyük talep, Almanya'dan geliyor. Bizim Almanya'da yaşayan vatandaşlarımızın burayı tercih etmeleri; en büyük etken. Üst segmentte bir daralma olmadı. Daha çok alt segmentte bir daralma söz konusu. Bu da iç pazarda daha küçük oteller, 3 yıldız ve altı oteller iç pazara çalışıyor. Çünkü dış pazarda belli bir kriter var; büyük tur operatörleri onlarla çalışmıyor. Özellikle iç ve dış pazar olduğu zaman oteller dolu geçiyor."

"Orta Avrupa'dan ciddi talep var"

Orta Avrupa'dan ciddi bir talebin olduğunu söyleyen Bodrum Otelciler Derneği Genel Sekreteri Yiğit Girgin ise "Şunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz ki; geçen senenin üzerinde havalimanı rakamları yüzde 100'ün üzerinde bir artış göstermiş. Bu da demek oluyor ki; talep beklediğimiz doğrultuda gidiyor. Hala temkinli gitse de 20 Ağustos'a kadar yüzde 95 ila yüzde 100 arasında doluluk mevcut. Bununla beraber 20 Ağustos'tan sonra piyasada biraz rahatlama var. Özellikle Orta Avrupa'dan bu bölgeye çok ciddi bir talebin olduğunu görüyoruz. Uçak sayılarında da hiç eksilmeden bir artış gözlemliyoruz. Her şeye rağmen Rus pazarının hareketli olduğunu gözlemliyoruz" dedi.